Crosia, controlli a tappeto e attività chiuse a Pasqua e Pasquetta: differenziata regolare

Centrale riguardo alle iniziative anti-contagio per arginare il diffondersi delle infezioni da Covid-19 anche nel Comune di Crosia dove il sindaco Antonio Russo, a seguito delle disposizioni della Prefettura di Cosenza e delle direttive del Governo annuncia che in città rimarranno chiuse tutte le attività commerciali, anche quelle di prima necessità tranne le farmacie nel giorno di Pasqua e Pasquetta.

Il primo cittadino rende in più noto che “saranno inoltre intensificati i controlli per il rispetto delle prescrizioni del Dpcm “Io resto a casa”, tramite controlli a tappeto per le vie interne al centro rubano di Mirto e delle aree campestri con sanzioni da 400 a mila euro. Riguardo alla raccolta differenziata. In occasione delle festività pasquali, il Comune di Crosia garantirà il regolare servizio “porta a porta” così come previsto da calendario anche nella giornata di lunedì 13 aprile con la raccolta dell’umido e degli ingombranti. Si rammenta, a proposito, che mascherine e guanti monouso devono essere smaltiti obbligatoriamente nelle buste dell’indifferenziata che, a loro volta, dovranno essere ben chiuse possibilmente con un triplo imbustamento”.