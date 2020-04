Abuso d’ufficio, interdetti segretario comunale e agente della municipale

Interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per un anno nei confronti del Segretario del Comune di Falerna e di un agente della Polizia Locale dello stesso ente. Il provvedimento, notificato oggi dai carabinieri della stazione Scalo della cittadina del catanzarese, è stato richiesto dalla Procura della Repubblica che contesta ai due dipendenti pubblici i reati di “abuso d’ufficio in concorso” e “falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso”.

Dalle indagini - condotte dagli stessi carabinieri di Falerna - sarebbero emerse delle presunte irregolarità nello svolgimento di una attività di polizia giudiziaria eseguite nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura di Lamezia Terme e che riguardavano un abuso edilizio.

Gli inquirenti contestano anche la nomina come ausiliario di polizia giudiziari, “pur in assenza di specifiche competenze tecniche”, del Segretario Comunale che, a sua volta, avrebbe omesso di astenersi dall’incarico nonostante il conflitto d’interessi con un soggetto coinvolto nello stesso procedimento; ed infine la formazione di atti ritenuti falsi finalizzati, tra l’altro, ad avvalorare il coinvolgimento proprio di quest’ultimo nell’illecito edilizio.