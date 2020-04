Covid. Santelli vuole più controlli per Pasqua: “bloccare ingressi in Calabria verso la Sicilia”

“Chiedo alle Forze dell’Ordine di vigilare con attenzione il traffico in ingresso in Calabria e che ha per destinazione la Sicilia, poiché rischierebbe di trovare un blocco a Villa San Giovanni.”

È il nuovo “appello” del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che si affida alla professionalità delle forze dell’ordine al fine di evitare quella che definisce come una “una Pasqua di emergenza”.

“Non vogliamo che si ripetano scene già viste, per responsabilità che non ci appartengono”, precisa infine la Governatrice riferendosi a quanto accaduto alla fine di marzo scorso quando decine di famiglie siciliane rimasero bloccate agli imbarcaderi di Villa San Giovanni in attesa di salire sui traghetti per l’isola (QUI) e che riuscirono a lasciare la Calabria dopo due giorni accampati nella nostra regione.