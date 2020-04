In preda al panico lancia cocaina dal balcone ma viene beccato: arrestato 37enne

La paura di ricevere un controllo a domicilio e di essere sorpreso con la droga ha portato un 37enne catanzarese a crearsi una “trappola” da solo e a finire in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto risale alla mattinata di oggi, quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Catanzaro – impegnati in alcuni controlli volti al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 – sono giunti presso una palazzina del quartiere Aranceto.

Nel corso del servizio, i militari hanno notato un uomo su un balcone che, credendo di non essere notato e forse intimorito per un controllo, ha lanciato un borsone da un balcone.

Il gesto non è però sfuggito all’attenzione dei carabinieri che - recuperato l’involucro e rinvenendo all’interno della droga - sona andati a bussare alla porta dell’appartamento dell’uomo dichiarandolo in arresto in flagranza di reato.

Complessivamente, i militari hanno sequestrato 1 kg e 500 gr. netti di Cocaina, suddivisi in circa una trentina di confezioni, per lo più termosaldate sotto vuoto, del peso medio di 50 gr. cadauna.

Per il 37enne si sono aperti i cancelli della Casa Circondariale di Catanzaro.