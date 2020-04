Covid. Bollettino Asp, altri quattro positivi nel catanzarese

Quattro nuovi i casi positivi al di Covid-19 accertati dai laboratori del Pugliese-Ciaccio e tutti provenienti dalla provincia di Catanzaro.

Questo il dato appena diffuso dall’Azienda ospedaliera del capoluogo di regione, uno dei centri abilitati ai test sui tamponi in Calabria, in particolare per l’area centrale che comprende anche le province di Crotone e Vibo Valentia.

Laboratori che hanno analizzato, nelle ultime 24 ore, un totale di 265 tamponi, 196 provenienti dal catanzarese, 18 dal crotonese e 51 dal vibonese. Su altri 58 sono ancora in corso e si attendono i relativi risultati.

Quanto alla situazione dei ricoveri, attualmente (il dato è aggiornato alle 12 di oggi) nello stesso ospedale Pugliese-Ciaccio risultano assistiti quindici pazienti, dodici in malattie infettive e altri tre nella terapia intensiva.

Altre 54 persone sono invece ospitate al “Mater Domini”, sempre a Catanzaro: 44 ricoverate nel reparto di malattie infettive, altre 4 nella terapia intensiva e 6 quelle in rianimazione.