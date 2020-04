Canale “Stombi”: aperto bando per lavori di ripristino sezione idraulica

Il Comune di Cassano all’Ionio ha avviato le procedure per l’Affidamento dei lavori di manutenzione per il ripristino della sezione idraulica del Canale “Stombi”.

A renderlo noto è il sindaco Gianni Papasso, che precisa: “Con determina del Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Cassano All’Ionio, nonché Unico del Procedimento, Ingegnere Luigi Serra Cassano, è stata indetta procedura aperta d’urgenza, in ossequio del dettame della normativa in materia, con il criterio del minor prezzo, nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione riguardante l’Affidamento dei lavori di manutenzione per il ripristino della sezione idraulica del Canale “Stombi”, per un periodo di nove mesi decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto tra le parti.”

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a €. 34.483,16. A decorrere dalla data odierna,- si legge in una nota del Comune - il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade il 23 aprile dell’anno in corso, alle ore 12:00. Il Bando rientra nelle Opere marittime e lavori di dragaggio. La gara è aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta, che alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta risulti iscritto al MEPA ed abilitato a presentare offerta per i servizi richiesti.