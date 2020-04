Ospedale Crotone, in arrivo 1,3 milioni di euro per il nuovo pronto soccorso

Ammonta a un milione e 300mila euro il finanziamento previsto per la ristrutturazione e adeguamento funzionale del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Il fondo, che sarà disponibile per il 30% entro i 90 giorni dalla data di stipula della convenzione, servirà per avviare i lavori per il nuovo pronto soccorso, la cui locazione “consentirà di efficientare sensibilmente i percorsi sanitari attualmente esistenti, di razionalizzare gli spazi destinati alle attività sanitarie con la creazione, tra l’altro, di una camera calda, e di destinare l’attuale Pronto Soccorso ad altre attività, nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione degli afflussi esterni all’ospedale”, come scrive il direttore generale facente funzione dell’Asp di Crotone, Francesco Masciari.

Per Masciari “si tratta dell’atto finale di una lungo percorso amministrativo, avviato dalle precedenti Direzioni Strategiche già nell’anno 2014, inquadrato nell’ambito della programmazione regionale relativa ai fondi del Patto per lo Sviluppo della Calabria, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020”.