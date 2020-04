Consorzio Bonifica, proseguono attività di pulizia e manutenzione

Non si è mai fermata l’attività del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. L’Ente infatti sta effettuando una serie di interventi, predisponendo e mettendo in efficienza opere e impianti per la fornitura del servizio irriguo agli agricoltori che è basilare per salvaguardare il giacimento agroalimentare e contribuire così in modo decisivo alla ripresa dopo l’emergenza Covid-19. Il Consorzio si è anche preparato a fronteggiare eventuali problematiche conseguenti a eventi meteorologici, con la pulitura dei fossi per lo scolo dell’acqua con relative operazione di contenimento delle piante.

“A noi – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Fabio Borrello – spettano compiti fondamentali a tutela dei territori e del lavoro degli agricoltori. Porteremo avanti a ritmo sostenuto una serie di interventi programmati dal Consiglio di Amministrazione che in questo periodo insieme ai dirigenti, personale e maestranze tutte non ha fatto mancare un apporto di vigilanza segnalando i punti critici dove intervenire. Pur nelle notevoli ristrettezze economiche – ha proseguito – la strada maestra è questa: servizi reali ai cittadini e agricoltori in stretto rapporto con le Amministrazioni Comunali”.

Poi ricorda “la necessità di intervenire sulle reti irrigue che in molti tratti sono vetuste e per questo chiediamo i necessari investimenti alla Regione che voglio ricordare è proprietaria delle reti che noi gestiamo e comunque assicuriamo la manutenzione ordinaria. Abbiamo operato – ha precisato - proteggendo il personale da possibili contagi da coronavirus in ottemperanza ai DPCM e alle ordinanze della Regione Calabria a tutela del diritto fondamentale della salute del personale dipendente e di tutti i soggetti anche indirettamente coinvolti o partecipi alle attività consortili al fine di ridurre i possibili rischi sanitari. In questo periodo anche attraverso il “lavoro agile” conclude il Presidente del Consorzio – sono stati assicurati i servizi amministrativi ai cittadini-consorziati e alle Amministrazioni Pubbliche”.