Liquido igienizzante non a norma: Nas ne sequestra più di mille confezioni

Veniva commercializzato senza la prescritta autorizzazione ministeriale: così i carabinieri del Nas hanno sequestrato a Reggio Calabria 1.140 confezioni di liquido igienizzante.

I militari hanno effettuato in tutta Italia diverse attività di controllo durante le quale quali hanno sequestrato migliaia di mascherine e, appunto, prodotti igienizzanti, con interventi che hanno portato anche a denunce e sanzioni.

Nel complesso, gli specialisti del Nucleo Antisofisticazione dell’Arma hanno sequestrato 8.100 mascherine di varie categorie, dalle semplici antipolvere a quelle chirurgiche, fino ai dispositivi di protezione individuale (come le ormai note Ffp2): il tutto risultato irregolare, senza le caratteristiche dichiarate da produttori e venditori e importato con modalità non consentite.

Negli ultimi giorni sono state bloccate anche 14.800 confezioni di prodotti che vantavano qualità antimicrobiche e disinfettanti in realtà non possedute e peraltro in assenza di qualsiasi registrazione come biocidi o presidi medico-chirurgici.

Nelle diverse operazioni sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria sei titolari di esercizi produttivi e commerciali ed altri 16 sono stati invece sanzionati amministrativamente per 25 mila euro complessivi.