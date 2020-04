Incendio su un mercantile, messo in salvo l’equipaggio

Si è sviluppato nella sala macchine l'incendio che ha interessato un mercantile soccorso dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria. La nave, che era a più di 180 miglia a sud est di Catania, nella acque italiane, navigava con 12 persone a bordo.

Una volta dato l’allarme, la guardia costiera reggina è intervenuta con una motovedetta arrivata da Roccella Ionica, mentre dalla centrale operativa di Roma (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) sono state allertate tutte le navi in transito nell’area.

Dal II Nucleo aereo di Catania della Guardia Costiera è decollato un aereo P180 insieme ad un ATR 42 dal 1° Nucleo aereo di Pescara ed, infine, sono stati dirottati in zona anche la Nave Diciotti e Nave Alpino e un ATR72 della Marina militare.

I 12 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo, mentre la nave sarà raggiunta nelle prossime 36 ore da un rimorchiatore ingaggiato dalla società armatrice per il successivo recupero fino al porto di Aliaga, in Turchia. La nave è al momento vuota e non si scorgono forme di inquinamento nell’area interessata, costantemente monitorata con i sistemi di bordo degli aerei e delle navi della Guardia costiera.