Covid. Il bollettino: primo giorno senza alcun decesso, 859 i positivi (+26)

La buona notizia è che, rispetto alle ultime tre settimane, in Calabria non si registra oggi e fortunatamente alcun decesso, dunque si ferma a 60, come ieri, il dato complessivo dei corregionali morti con o per il covid dall’inizio di questa epidemia (QUI).

Una seconda notizia positiva, seppure ancora dai numeri un po’ bassi, è quella dell’aumento dei pazienti dimessi dagli ospedali della regione, in particolare altri quattro che portano il complessivo a 44 finora.

Questi i dati forse più rilevanti che emergono dal bollettino della Regione emesso come al solito alle 17 di ogni giorno e che registra la salita ad 859 dei casi di coronavirus finora confermati, con un incremento di 26 pazienti rispetto al report di ieri (QUI).



Quanto alla consueta diposizione dei contagi nelle diverse provincie (ricordando sempre che gli stessi vendono conteggiati in base al luogo di ricovero), è Cosenza l’area che fa registrare il maggior numero di casi ed anche il maggior incremento. Ad oggi si arriva infatti a 263 positivi, 12 in più rispetto alla giornata di ieri: 50 sono ricoverati in reparto; 4 in rianimazione; 182 sono invece in isolamento domiciliare; e poi, 10 i guariti e 17 i deceduti fino ad ora.

Si sale anche a Reggio Calabria, di altri 5 contagi, per un totale di 248: 37 in reparto; 4 in rianimazione; 181 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 11 deceduti.

Un incremento di 7 covid rispetto a ieri a Catanzaro, dove i casi sono ora 180: 56 in reparto; 7 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 15 guariti e 23 deceduti.

Un solo positivo in più a Crotone: 107 ad oggi il complessivo e di cui 19 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 3 guariti e 5 deceduti.

Infine, dopo tre giorni in cui ha potuto vantare zero contagi, un solo nuovo caso si registra anche a Vibo Valentia che arriva pertanto a 61 e di cui 8 in reparto; 48 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 4 deceduti

I soggetti in Calabria sottoposti alla quarantena volontaria sono 8249, 164 in meno rispetto a ieri e che sono così distribuiti: 2459 a Cosenza; 2450 a Reggio Calabria; 1511 a Catanzaro; 1365 a Crotone e 464 a Vibo Valentia.

I corregionali rientrati e che ad oggi si sono registrati sul sito della Regione sono 13.843. Nel conteggio sono compresi come al solito anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.