Furgone alla frontiera carico di banconote: trasportava mezzo milione in contanti

Era pieno di banconote un furgone fermato alla frontiera con l’Italia e proveniente da un paese dell’Est. Il mezzo, sul quale viaggiavano dei cittadini italiani, ritenuti legati alla ‘ndrangheta, è stato fermato alla frontiera con a bordo mezzo milione di euro

La Polizia, dopo una attività di intelligence con i Paesi esteri, ha quindi intercettato e sequestrato il denaro avvertendo anche come questo fatto possa essere un vero e proprio “campanello d’allarme”: gli investigatori temono infatti che “ci possa essere la criminalità organizzata pronta, con immissione di liquidità, ad intervenire sui settori in crisi o semplicemente per prestiti usurai ai cittadini”, soprattutto in questo particolare momenti di emergenza sanitaria che ha messo in difficoltà anche economica tanto singole famiglie che imprese.