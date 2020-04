Civita, ospiti e staff dello Sprar impegnati nel giardinaggio

L’equipe della cooperativa sociale Medihospes dello Sprar/Sipromi di Civita han deciso di dedicarti ad attività manuali come il fai da te e il giardinaggio. Attività portate avanti per l’emergenza coronavirus.

Per Stefano Cervone, coordinatore del progetto, il “giardinaggio dimostra come la quarantena dovuta al Covid-19 diventi un’occasione per offrire ai beneficiari la possibilità di esprimere le loro potenzialità, le loro competenze, le loro curiosità”.

E non solo, perché per il coordinatore “fornisce all’intera equipe strumenti per progettare, condurre e documentare un progetto educativo tematico condiviso, dando senso all’ agire comune, inoltre condivide pensieri e competenze diverse in attività educative comuni, permettendo di sperimentare e vivere momenti di relazione, valorizzando il fare di ciascuno”.