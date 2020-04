Csv ringrazia Monsignor Panzetta per l’incoraggiamento all’operato svolto

Lucia Sacco

“Le parole utilizzate dal Vescovo di Crotone, Monsignor Panzetta, nel messaggio di ringraziamento e di speranza che ha rivolto al volontariato ed a tutta la comunità crotonese in prossimità della Santa Pasqua, rappresentano un chiaro attestato di stima e di fiducia che ci spinge a proseguire con sempre maggiore dedizione nell’attività di volontariato ed a sostegno di quanti versano in condizioni di difficoltà”.

Il Centro Servizi Volontariato “Aurora” di Crotone sente “la necessità di ringraziare Monsignor Panzetta perché nelle sue parole ritroviamo quell’idea di comunità che abbiamo in mente, perché nel suo messaggio troviamo quei “ponti” che promuovono l’incontro tra la dimensione laica e quella religiosa per una reale coesione sociale basata sull’equità, sulla giustizia sociale, sull’attenzione verso chi vive quotidianamente una situazione di disagio e di emarginazione, sull’inclusione e soprattutto sulla partecipazione e sull’impegno sociale attivo”.

“Quell’idea di comunità che è capace di superare la frammentazione e procedere unita nell’affermazione e nella pratica dei valori che vogliamo alla base della nostra vita. In poche parole una comunità “umana”. Con questa convinzione – concludono dal direttivo il presidente Lucia Sacco e il Direttore del Csv Filippo Sestito - e con un rinnovato sentimento di riconoscenza desideriamo ringraziare Monsignor Panzetta a nome di tutto il volontariato crotonese per l’attenzione e la vicinanza, per l’impegno quotidiano e la determinazione con cui opera per la nostra comunità”.