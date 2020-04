Si rifiutano di soccorrere pazienti in codice rosso: Nas denunciano dodici sanitari

I Carabinieri del Nas di Cosenza hanno deferito il personale impiegato su quattro ambulanze che, tra l’1 ed il 4 aprile scorso, si sarebbe rifiutato di prestare soccorso ai pazienti.

Si tratta di dodici persone, tra medici, infermieri e autisti, che dovranno rispondere di rifiuto e omissione di atti d’ufficio, per non aver accolto le segnalazioni dei pazienti in codice rosso e tra l’altro non covid-19.

L’assenza di certificazioni sulle mascherine e guanti in dotazione - forniti dall’Asp di Cosenza - nonostante l’assicurazione da parte della centrale dell’omologazione dei dispositivi in questione, sarebbe stata la scusa utilizzata per non prestare soccorso.