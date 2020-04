Rotary club dona cibo a 140 famiglie bisognose tramite le parrocchie cittadine

Il Rotary Club Catanzaro Tre Colli ha accolto le richieste d’aiuto in continuo aumento da parte delle famiglie in difficoltà, per far sentire loro il calore della Santa Pasqua. Sono stati distribuiti diversi generi alimentari tramite le parrocchie della città di Catanzaro a 140 famiglie.

Un’espressione di solidarietà della comunità tra tante a livello territoriale. Un impegno corale che vuol testimoniare l’attenzione a società e territorio, si tratta di un grande gesto di solidarietà che sicuramente sarà apprezzato da tutti.