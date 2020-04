Caloveto: istruite 90 domande per il bonus spesa

“Buoni alimentari, gli uffici comunali del Comune di Caloveto hanno istruito 90 domande. Si procede ora con la verifica dell’idoneità dei richiedenti a ricevere il beneficio. Degli 11 mila euro di risorse assegnate dalla Protezione Civile nazionale al Comune, oltre 6 mila e trecento euro saranno attribuiti agli aventi diritto; il resto (oltre 4mila e 600 euro) sarà utilizzato dall’Amministrazione Comunale per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità da distribuire alle famiglie bisognose.”

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza informando, inoltre, che per quanto riguarda l’esenzione ticket la scadenza è stata prorogata al 30 giugno.

Inoltre, per l’attuale stato di emergenza Covid, a Caloveto da oggi 8 aprile, ogni mercoledì sarà attivo lo Sportello d’ascolto e supporto telefonico. Coordinato dal vicesindaco delegato alle politiche sociali Gianfranco Salatino, promosso in collaborazione con le assistenti sociali del Progetto Pon Inclusione e rivolto a quanti dovessero avere bisogno di supporto, il servizio dello Sportello d’ascolto sarà attivo dalle ore 10 alle ore 13. Il numero da contattare anche per richiedere eventuali informazioni sull’emergenza pandemica è lo 098363005,interno 5.