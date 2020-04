Covid. Il bollettino: in Calabria ancora crescita lenta, 16 i casi in più. Decessi a quota 60

Salgono, inevitabilmente e prevedibilmente, i Covid in Calabria, che toccano oggi gli 833 casi, ma è una crescita che nei due giorni appena trascorsi - e a dire il vero anche in quelli precedenti - possiamo azzardare a evidenziare come molto più lenta quanto a nuove infezioni.

Rispetto a ieri, che erano stati 54 (QUI), e all’altro picco del 3 aprile scorso di 42, la media giornaliera dall’inizio del mese appare molto più bassa segnando oggi “solo” 16 nuovi positivi.

A registrare un aumento “rilevante” la provincia cosentina, molto contenute invece tutte le altre, con il vibonese che da due giorni segna addirittura lo zero: un numero quest’ultimo che potrebbe però variare nel prossimo bollettino di domani dato che i tamponi effettuati nell’area napitina sono ancora in fase di processazione.

Anche i decessi salgono raggiungendo ad oggi e purtroppo il totale di 60 persone decedute morte (QUI) con o per il Covid. Quaranta, invece, i dimessi finora dagli ospedali della Calabria.

Quanto alla distribuzione territoriale dei casi, ricordando ancora che i conteggi tengono conto del luogo di ricovero dei pazienti e non della loro provincia di provenienza, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia è il cosentino a registrare il più alto numero di covid, esattamente 251 (ovvero 10 in più rispetto a ieri): di questi, 50 sono in reparto; 3 in rianimazione; 173 in isolamento domiciliare; 8 i guariti e 17 i deceduti. Nota positiva due casi in più, invece, di persone guarite.

A seguire c’è il reggino con 243 covid (2 in più da ieri): 35 in reparto; 4 in rianimazione; 178 in isolamento domiciliare; 15 guariti e 11 deceduti.

Nel catanzarese, dove si registrano gli unici due decessi nelle ultime 24 ore, i positivi al virus sono 173 (3 in più da ieri): 57 in reparto; 7 in rianimazione; 73 in isolamento domiciliare; 13 guariti (uno in più da ieri) e, dunque, 23 i deceduti.

Un solo caso in più a Crotone, dove i covid complessivi arrivano quindi a 106: 19 in reparto; 79 in isolamento domiciliare; 3 guariti; e 5 deceduti.

Infine, e come accennavamo all’inizio, nessun nuovo caso nel vibonese dove i positivi rimangono per ora a 60 ed in attesa dei risultati dei tamponi ancora in esecuzione: 8 sono in reparto; 47 in isolamento domiciliare; 1 guarito e 4 deceduti

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 12.622 tamponi, 11.789 quelli risultati negativi. I soggetti in quarantena volontaria sono invece 8207 (206 in meno da ieri) e così distribuiti: 2558 a Reggio Calabria; 2436 a Cosenza; 1461 a Catanzaro; 1350 a Crotone e 402 a Vibo Valentia.

Le persone giunte in Calabria e che ad oggi si sono registrate al sito dell’ente sono infine 13.675. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Si fa presente che da oggi, come stabilito dalla stessa regione, le Asp provinciali e le Aziende Ospedaliere di tutta la Calabria non emetteranno più i loro consueti bollettini con gli aggiornamenti territoriali e per tutte le comunicazioni in tal senso farà fede solo il report giornaliero della Regione.