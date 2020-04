Sostegno ai bisognosi: avviata l’iniziativa “La Calabria agricola solidale”, la Regione invita a donare

Continuare a sostenere il Banco Alimentare e migliaia di famiglie calabresi in difficoltà. E’ questo l’obiettivo della Regione Calabria che, dopo aver stanziato 200.000 euro per far fronte alle esigenze di migliaia di nuclei familiari calabresi in stato di bisogno, ha inteso promuovere, attraverso il Dipartimento Agricoltura, una raccolta di prodotti di prima necessità, donati dalle aziende agroalimentari calabresi.

«In accordo con il Presidente Jole Santelli – afferma l’Assessore alle Politiche agricole e allo sviluppo agroalimentare Gianluca Gallo – il Dipartimento Agricoltura ha lanciato l’iniziativa “La Calabria agricola solidale”, per affiancare il Banco Alimentare nell’attività di reperimento di prodotti da destinare alle famiglie meno abbienti. Un gesto con il quale la Regione intende offrire un aiuto concreto ai nuclei familiari in difficoltà e, al tempo stesso, promuovere le produzioni agroalimentari del territorio regionale».

Dal generale al particolare: «Sul sito istituzionale del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria – aggiunge Gallo - è stata attivata una sezione riservata ai produttori, che potranno iscrivere la propria azienda nell’elenco di quelle disponibili a collaborare volontariamente col Banco Alimentare, con la donazione periodica di prodotti di prima necessità. A tal proposito, voglio rivolgere un appello agli imprenditori calabresi, anch’essi colpiti da una drammatica crisi: se ciascuno donerà quello che è possibile, saremo tutti protagonisti di un’importante e concreta azione di solidarietà».

Dal portale internet www.calabriapsr.it le aziende potranno scaricare il modulo di adesione all’iniziativa, per donare in maniera gratuita beni alimentari. Modulo da compilare e da inviare all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

La raccolta sarà gestita dal Banco Alimentare della Calabria, che provvederà a contattare le aziende aderenti all’iniziativa e fornire loro tutte le indicazioni tecnico-logistiche per effettuare la donazione.