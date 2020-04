Covid, Prefettura avvia la nuova pianificazione comunale di protezione civile

La Prefettura di Crotone ha inviato ai sindaci della provincia le linee guida sanitarie per l’adeguamento della pianificazione comunale di protezione civile alle misure di contenimento Covid-19

Facendo leva sulla necessità di ripensare alla pianificazione di protezione civile comunale, le linee guida intendono predisporre, per ciascun Comune, strutture che possano ospitare i cittadini positivi COVID, destinatari di provvedimenti di isolamento, ma anche individuare strutture di accoglienza per i cittadini in sorveglianza sanitaria secondo le modalità indicate nelle linee guida che sono state appositamente diramate dalla Direzione provinciale dell’ASP di Crotone la prefettura ha deciso di richiamare l’attenzione dei primi cittadini.

Nel piano inoltre è previsto un piano di comunicazione per gli interessati che avranno cura di recarsi, in caso di emergenza, nelle strutture individuate nella pianificazione comunale, che dovrà essere predisposta in modalità dinamica, tenendo conto delle giornaliere comunicazioni dell’Azienda Sanitaria volta all’adozione di provvedimenti di quarantena.