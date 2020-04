Emergenza, rispetto delle norme: a Rende aumentano i controlli sul territorio

Decine di carabinieri sono stati impiegati in posti di blocco nel territorio comunale di Rende. I militari della stazione locale, su disposizione del Comando Provinciale di Cosenza, hanno intensificato le attività per verificare il rispetto delle norme relative il contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus.

Centinaia i mezzi controllati e le persone identificate. I carabinieri hanno inoltre acquisito le autocertificazioni presentate o compilate sul posto dagli automobilisti (che saranno oggetto di accertamenti già dal pomeriggio di oggi) e hanno inoltre fornito informazioni ed indicazioni utili ai cittadini per far sentire loro la vicinanza anche in questo momento di emergenza.