Il comune “isolato” per Covid, la droga si vende da casa: spaccio in smart working?

È stata “pizzicata” a spacciare droga in piena zona rossa. Così sono scattate le manette per una donna di 49 anni, di Vallefiorita, comune “chiuso” dalla Regione a fine marzo scorso per rischio focolaio da covid19 (QUI).

Il fatto risale a domenica scorsa quando i carabinieri di Squillace, impegnati nelle perlustrazioni del territorio, hanno notato dei movimenti strani vicino alla casa di una donna.

Da qui la decisione di perquisire l’abitazione, al cui interno hanno trovato 78 grammi di marijuana e 12 di hashish oltre ad un bilancino di precisione. Per la donna inevitabile l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Su disposizione del PM di turno la 49enne è stata messa ai domiciliari. Nella giornata di oggi, l'arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Catanzaro.