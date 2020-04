Nonostante il Covid vanno a rubare in un pollaio, ladri di galline inseguiti e bloccati

I carabinieri di Corigliano Centro hanno fermato due persone che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e violazioni alle disposizioni imposte in tema di contenimento del Covid-19.

Si tratta di A.C., 35 enne del posto con diversi precedenti giudiziari, e A.G., 45enne anche lui del luogo e con precedenti anche specifici e attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di dimora presso l’abitazione nelle ore notturne, deferito anche per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura a cui era sottoposto.

I due avrebbero rubato 21 galline in un terreno agricolo nella frazione di Piana Caruso. I militari hanno ricevuto la segnalazione del furto e le indicazioni sul veicolo utilizzato dai malviventi, così, incrociata l’autovettura, che non si è fermata all’alt, ne è scattato un inseguimento per le vie cittadine, nel centro storico. I fuggitivi, arrivati in una zona di campagna, sono poi scesi dal veicolo e sono scappati fra la fitta vegetazione.

I carabinieri, però, li hanno riconosciuti e, poco dopo, li hanno rintracciati nelle loro abitazioni. All’interno dell’autovettura sono state trovate le 21 galline trafugate e due passamontagna, utilizzati probabilmente per il colpo. I copricapo e il mezzo abbandonato sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.