Coronavirus. Nel crotonese sono 114 i casi, 2 in più nelle ultime 24 ore

Come già anticipato stamani (QUI) sono solo due i casi in più di positività al nuovo Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a Crotone. Ad oggi sono, quindi, 114 i pazienti affetti da Covid 19 nella provincia pitagorica, dei quali 19 ricoverati presso l’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo (e tutti assistiti presso il reparto Covid19/Malattie Infettive) e 82 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare.

Scende il numero delle persone che vengono sorvegliate sul territorio, in 1.350 sono classificati come “contatti stretti” di soggetti positivi all’infezione.

Intanto dall'Asp crotonese arriva un appello ai cittadini, invitati a restituire alle farmacie le bombole d’ossigeno gassoso inutilizzate o vuote in loro possesso, per far fronte all'emergenza sanitaria.