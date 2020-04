Incidenti: traffico bloccato sull’A2 tra Catona e Campo Calabro

A causa di un incidente il traffico è rimasto temporaneamente bloccato in direzione nord sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Catona e Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.

Il sinistro, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un furgone. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza che hanno riaperto il traffico in pochissimo tempo.