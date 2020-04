Covid. Il Bollettino: in Calabria i nuovi positivi calano di nuovo, +22 da ieri. Quasi 60 i decessi

Ancora un andamento oscillante quello della curva del contagio in Calabria che oggi fa registrare un altro decremento, ed anche considerevole, di nuovi casi di covid-19.

Secondo il bollettino della Regione sarebbero infatti 22, più della metà dei quali, 13, del cosentino; 4 ciascuno del crotonese e del reggino ed uno del catanzarese. Comunque 32 in meno rispetto alla giornata precedente (QUI), per un totale ad oggi di affetti dal virus che arriva a 817.

Sempre ad oggi 12.133 sono stati i tamponi eseguiti complessivamente in Calabria, 11316 quelli risultati fortunatamente negativi, praticamente la stragrande maggioranza, ovvero poco più del 93 per cento.

Anche il bilancio dei decessi sale, sebbene di “soli” due casi, uno segnalato nel cosentino e l’altro nel crotonese: quanto a quest’ultimo si riferisce a ieri e non è però avvenuto nell’ospedale pitagorico, come confermato dai vertici dell’Asp locale, e quindi presumibilmente - considerato che il bollettino non lo specifica chiaramente - si dovrebbe trattare di uno dei pazienti che erano ricoverati nel capoluogo di regione.

Con quest’ultimi il bilancio totale dei corregionali morti con o per Covid arriva purtroppo a 58 (QUI). 37, invece, e sempre ad oggi, il numero delle persone definite nel bollettino come guarite.

Quanto ai dati territoriali - rammentando che l’ente li riporta in base al luogo di ricovero e non di provenienza - è sempre Reggio Calabria a detenere un più alto numero di positivi, 241 (quattro in più di ieri): 33 sono in reparto; 5 in rianimazione; 177 in isolamento domiciliare; 15 i guariti ed 11 i deceduti.

Stesso totale anche a Cosenza, 241 (13 in più di ieri): 54 in reparto; 2 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 6 guariti e 17 deceduti.

Tendenza stabile invece a Catanzaro dove i covid sono oggi 170 (uno in più di ieri): 56 in reparto; 7 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 12 i guariti e 21 i deceduti.

Aumento di quattro i positivi a Crotone, 105 il totale complessivo di cui 19 in reparto; 78 in isolamento domiciliare; 3 guariti e, come anticipavamo prima, i deceduti che salgono a 5.

Infine, nessun nuovo caso di positivi a Vibo Valentia che rimangono a 60 complessivi, di cui: 8 in reparto; 47 in isolamento domiciliare; 1 guarito e 4 i deceduti (uno in meno rispetto a ieri poiché la Regione l’aveva erroneamente segnalato come della città napitina invece che di Crotone).

Quanto alle persone in quarantena volontaria si arriva oggi a 8413, 121 meno di ieri, così distribuiti: 2833 a Cosenza; 2332 a Reggio Calabria; 1346 a Crotone; 1345 a Catanzaro e 557 a Vibo Valentia.

I corregionali giunti in Calabria e che ad oggi si sono registrati sul sito della Regione sono 13.462. Nei conteggi sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.