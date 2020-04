‘Perdonaci Signore’: esce oggi il brano del maestro Christian Cosentino

Dalla dimensione di una vera e propria preghiera nasce un testo prodotto con pc e telefoni e tutto rigorosamente da casa. “Ho composto questo brano in piena emergenza coronavirus, in periodo di quaresima, e ho deciso di farlo uscire oggi – dice il maestro di musica - che è il primo giorno della settimana santa. In un momento in cui tutti chiediamo aiuto a Dio, quel Dio che tante volte abbiamo oltraggiato, offeso, dimenticato, a cui noi tutti dovremmo prima chiedere perdono. Quel Dio che comunque alla fine, si, ci aiuterà”.