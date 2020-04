Infrastrutture e reti, pubblicato bando Ministero trasporti: in arrivo 670mln

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato gli avvisi per presentare manifestazioni di interesse in attuazione del Programma di Azione e Coesione (Pac) complementare al Pon “Infrastrutture e Reti” 2014-2020, approvato con del. Cipe n. 58 del 1 dicembre 2016 e che si propone gli obiettivi della sostenibilità ambientale, della accessibilità turistica e dell’efficienza logistica integrata”.

Ne dà notizia Elisabetta Barbuto deputata del Movimento 5 Stelle alla Camera e membro della Commissione Trasporti spiegando come “il Pac intervenga nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e si articola in 6 assi tematici: la digitalizzazione della logistica, il programma recupero waterfront, l’accessibilità turistica, i green ports, i progetti infrastrutturali ferroviari e portuali e la capacità istituzionale e supporto per l’attuazione”.

“La dotazione finanziaria del programma è di 670.5 milioni di euro, suddivisa per anni dal 2017 al 2023, è proveniente dal Fondo di rotazione ex legge 183/87. Gli avvisi pubblicati il 21 marzo 2020 sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Pon-Ir, - avanza la nota - fissano il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse in 60 giorni dalla pubblicazione, ma subiranno uno slittamento in virtù dell’art. 103 del D.L. n° 18 del 17.03.2020”.

“I beneficiari, in relazione ai primi quattro assi tematici, sono stati individuati nelle Amministrazioni pubbliche ed Enti locali, Società pubbliche o private, Comuni, Concessionari di servizi pubblici e Autorità Portuali, mentre in relazione al quinto, - continua - nel Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Amministrazioni delle regioni interessate, Rfi, a Autorità Portuali ed in relazione al sesto nel Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e nelle Amministrazioni delle regioni interessate”.

“Il sito di riferimento per tutti gli approfondimenti delle relative misure è: http://www.ponir.mit.gov.it/programma/pac-14-20). Per Barbuto - si tratta di una importante occasione per il futuro, - dice la pentastellata - cui ho ritenuto di dover dare il massimo risalto. Una opportunità da non perdere e che va adeguatamente colta in maniera da poter coniugare al massimo la capacità progettuale dei soggetti destinatari degli avvisi e lo sviluppo delle nostre aree”.