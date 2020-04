Crisi economica. Ordini professionali chiedono lo sblocco dei pagamenti

“Il distanziamento sociale per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, sta mettendo a dura prova i rapporti interpersonali, le nostre certezze e conseguentemente l’intero tessuto produttivo e professionale del Paese. Qualora dovesse protrarsi per un periodo particolarmente lungo verrebbero a crearsi numerose criticità anche per il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”.



Così i rappresentanti provinciali dell’Ordine degli architetti degli ingegneri e l’ordine regionale dei geologi si rivolgono alle amministrazioni calabresi ritenendo che “in una simile fase emergenziale, sia necessario considerare le gravi difficoltà che dovranno affrontare i professionisti. In aggiunta alle preoccupazioni per la salute dei propri cari, si paventano quindi pesanti ripercussioni economiche in conseguenza dell’azzeramento delle entrate”.