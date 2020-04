Violano decreto anti covid per trasportare novellame. Multati e denunciati

Multe e denunce nel cosentino dove i finanzieri di Corigliano-Rossano hanno controllato due persone a bordo di un furgone mentre percorrevano la statale 106 scoprendo che entrambe erano fuori senza motivi giustificati e per questo sanzionati e deferiti secondo quanto prevedono le misure del decreto anti covid.

Le fiamme gialle hanno anche scoperto che stavano trasportando illegalmente trenta cassette con 200 chilogrammi di novellame di pesce. L’uomo che si è dichiarato possessore del novellame, un rossanese di 46 anni, è stato punito con il sequestro della merce e la sanzione pecuniaria che da 5mila a 30mila euro.

Il conducente del furgone è stato sanzionato per violazione al Codice della Strada, dal momento che non è stato in grado di esibire la patente di guida.