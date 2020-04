Viaggio in Calabria, al via campagna Anpa: conoscere le eccellenze agroalimentari

Anpa – LiberiAgricoltori Calabria ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione per invogliare i consumatori ad acquistare prodotti calabresi e italiani e invita inoltre la grande distribuzione ad inserire nei punti vendita tutte le eccellenze agroalimentari della Calabria.

La promozione che Anpa – LiberiAgricoltori propone è incentrata su un “Viaggio in Calabria”, una sorta di viaggio virtuale per conoscere “i prodotti più rappresentativi, alcuni dei quali si producono solo in Calabria e di tutte le risorse del nostro territorio: culturali, ambientali, paesaggistiche e storiche”.

Infatti “gli agricoltori calabresi sono, da anni, impegnati per ottenere dalle coltivazioni e dagli allevamenti prodotti di alta qualità. In tutti i settori si sono affermati marchi di qualità certificata: Dop, Igp, Doc, Docg, Igt. Inoltre, 8 mila produttori operano su una superficie di oltre 80 mila ettari secondo il metodo dell’agricoltura biologica mentre sono stati censiti 268 prodotti tradizionali.

L’iniziativa sarà svolta attraverso i siti internet www.anpacalabria.it e www.agricolturaecalabria.it e sulle pagine Facebook: ANPA -LiberiAgricoltori Calabria e Associazione “Agricoltura è”.

Su questi canali sarà quindi possibile legger l’appello dell’associazione. “I consumatori acquistino e consumino i prodotti calabresi e italiani. La grande distribuzione incrementi l’offerta dei prodotti calabresi. I piccoli negozi facciano anch’essi la loro parte offrendo la possibilità ai consumatori di avere a disposizione prodotti locali. Le Associazioni dei consumatori intensifichino la loro azione di sensibilizzazione verso i cittadini. La Regione e tutti gli Enti interessati sostengano la promozione dei prodotti locali e ne incentivino il consumo presso ospedali, mense scolastiche, asili”.