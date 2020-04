Filadelfia, celebra messa nonostante il decreto anti covid

Si sono messi in fila per prendere la comunione, nonostante il decreto anti covid e nonostante le indicazioni del vescovo di Vibo Valentia. Ma ieri il parroco della chiesa di Santa Barbara di Filadelfia ha celebrato lo stesso la messa della domenica della Palme, in barba a tutte le indicazioni.

Il fatto è stato denunciato dallo stesso sindaco del piccolo comune Vibonese, Maurizio De Nisi, che ha parlato di una “vicenda grave”.

In un post sulla pagina del Comune, sul social network Facebook, il primo cittadino ha infatti annunciato che “visionati i video, le autorità di Polizia Municipale hanno adottato tutti i provvedimenti previsti dai Decreti ministeriali per il contenimento del Covid-19”.

De Nisi ha poi annunciato che qualsiasi provvedimento “sarà valutato e adottato dalle autorità in conseguenza”. Ha quindi sottolineato “il grande sforzo che il Comune di Filadelfia, gli amministratori, le forze dell’ordine, i dipendenti in prima linea, i volontari e i cittadini stanno profondendo per arginare i pericoli di questa pandemia” e quindi invitato “tutti a mantenere i giusti atteggiamenti per combattere contro ogni forma di comportamento che metta a rischio la salute delle persone”.