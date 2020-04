Covid. Asp Crotone: confermati 3 nuovi casi, 112 i positivi in provincia

Si confermano altri tre casi di infezione da Covid a Crotone, così come già comunicato dal bollettino regionale delle ore 17 (QUI), per un totale dei contagi nella provincia pitagorica che ad oggi arriva dunque a 112 persone.

Di queste, 22 si trovano ricoverate nell’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo, e tutte assistite nel reparto Covid19/Malattie Infettive; 80 quelle invece in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. Sempre di tre, invece, il bilancio dei pazienti guariti.

Anche oggi il report dell’Asp di Crotone non fornisce il numero delle persone residenti nella propria provincia e attualmente ricoverate in altri ospedali, sebbene per differenza sul dato fornito invece dalla Regione Calabria, si potrebbe ritenere che siano almeno 11.

1372, infine, coloro che sono attualmente in sorveglianza sanitaria perché classificati come “contatti stretti” di soggetti positivi all’infezione virale.