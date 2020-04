Folle inseguimento sulla 106: militari sparano, 32enne di Isola ferito si presenta in ospedale

Scene da film poliziesco questa notte tra Botricello e Cutro. Intorno alle 4 del mattino, nella cittadina costiera del catanzarese, lungo la Statale 106, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Sellia Marina ha intercettato una Volkswagen Caddy con una persone a bordo.

I militari hanno intimato al mezzo di fermarsi ma il conducente, invece di arrestare la marcia, ha accelerato ed è fuggito in direzione di Crotone per sottrarsi al controllo della pattuglia.

Ne è così scaturito un inseguimento, protrattosi per circa 25 km, fino a che non si è entrati nel territorio di Cutro dove i militari hanno però perso le tracce dell’auto.

Durante l’inseguimento i carabinieri hanno anche esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione del veicolo in fuga che ha proseguito la marcia ad altissima velocità, anche con manovre pericolose per la circolazione stradale.

Alle 6 e 30 del mattino, poi, una persona, identificata in un 32enne di Isola di Capo Rizzuto, si è presentata nell’Ospedale di San Giovanni di Dio con una ferita ad un polpaccio, colpito probabilmente da uno dei colpi esplosi dai Carabinieri.

I militari stanno eseguendo ora tutti gli accertamenti e le indagini del caso per definire esattamente le circostanze della fuga dell’uomo.