Covid. Pugliese-Ciaccio: altri 13 positivi tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Altri tredici nuovi positivi nell’area centrale della Calabria: sette nella provincia di Catanzaro, tre in quella di Crotone e altrettanti a Vibo Valentia.

La conferma arriva dal consueto bollettino di mezzogiorno dell’azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, che esegue i test su i tamponi che arrivano appunto dalle tre province, e che integra quello diramato alle 17 di ieri dalla Regione Calabria (QUI).

Ad oggi ne sono stati analizzati 3381, nelle ultime 24 ore 303 (ed altri 38 sono ancora in attesa di risultato): 190 sono giunti dal capoluogo di regione, 58 dall’area pitagorica, 55 da quella napitina.

L’Ao fa sapere inoltre come nel Pugliese-Ciaccio siano attualmente ricoverati 14 pazienti nel reparto di malattie infettive e, per ora, solo due in quello di terapia intensiva.