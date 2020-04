Covid. All’ospedale di Crotone in arrivo mascherine, le invia Lapo Elkann

Lapo Elkann ed il pacco inviato in Calabria

Anche Lapo Elkann - secondogenito di Margherita Agnelli, oltre che fratello di John Elkann, attuale presidente del gruppo Fiat - vuole fare la sua parte per la Calabria e così come già fatto per la Lombardia ha inviato per corriere un pacco di mascherine per i sanitari della nostra regione, in particolare per quelli dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

La spedizione è partita dagli Stati uniti, dove l'erede della famiglia Agnelli, ha preparato la confezione da destinare nel capoluogo pitagorico, un gesto già fatto per altri nosocomi d’Italia, tanto del nord quando anche del sud, ad esempio in Campania e Sicilia.

“Solo uniti di vince”, poi un cuoricino e l’immancabile tricolore, nel messaggio che ha inviato tramite i social garantendo che i presidi “sono già in viaggio dagli Usa e arriveranno presto in Italia”.