Covid. Asp: a Crotone 109 i positivi, segnalati anche tre guariti

I casi di covid nella provincia di Crotone sono 11 in più rispetto al bollettino diramato dalla Regione delle ore 17 (QUI). A confermarlo è Francesco Masciari, direttore generale facente funzioni dell’Asp pitagorica, che “sulla base degli aggiornamenti al momento resi disponibili dal Laboratorio di Catanzaro”, afferma, oggi risultano quindi 109 persone affette da coronavirus.

Un numero, quello degli undici casi, però, che si presume possa contenere i dati totali di due giorni, considerando che ieri l’azienda crotonese non abbia emesso alcun bollettino per asseriti problemi proprio nel laboratorio del capoluogo di regione, uno dei tre autorizzati ai test sui tamponi in Calabria.

Le persone positive sono dunque in 21 ricoverate presso l’ospedale cittadino “San Giovanni di Dio” (tutti assistiti nel reparto Covid19/Malattie Infettive) e 77 si trovano in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. L’Asp fa anche sapere che ad oggi si registrano tre pazienti guariti.

Le attività di sorveglianza sanitaria vengono invece effettuate sul territorio su 1.361 soggetti classificati come “contatti stretti” di persone risultate positive all’infezione virale.