Covid. Il bollettino: curva in brusco ribasso, “soli” nuovi 8 casi in Calabria ma confermati 4 decessi

Dopo gli oltre 40 covid accertati nella giornata di ieri (QUI), scende e bruscamente la curva dei contagi in Calabria, che rispetto all’ultimo bollettino della Regione, quello esattamente di 24 ore fa, segna ad oggi altri “soli” otto casi di nuovi positivi al virus, spostando la lancetta del totale a 741, ovviamente dall’inizio dell’epidemia ad oggi alle 17.

Da contro crescono ancora i decessi, rispetto a venerdì sono quattro in più, la maggior parte dei quali, tre, avvenuti a Catanzaro, un altro a Cosenza. Il complessivo delle persone che hanno finora perso la vita con o per il covid tocca quasi quota 50, 49 per la precisione (QUI). Sale a trenta invece il numero dei pazienti dimessi.

In Calabria, ad oggi sono stati effettuati 10.700 tamponi, 9959 quelli risultati fortunatamente negativi.

I CASI PER PROVINCIA

Quanto invece alla distribuzione territoriale dei casi (ricordando sempre che viene applicato dalla Regione il metro della provincia di ospedalizzazione dei pazienti e non della loro provenienza geografica), a Reggio Calabria i casi aumentano di 4 unità rispetto a ieri, arrivando in totale a 222: di questi, 35 sono in reparto; 4 in rianimazione; 159 in isolamento domiciliare; 13 i guariti ed 11 i deceduti.

A Cosenza nessun positivo segnalato nelle ultime 24 ore, il complessivo quindi rimane a 200: 54 in reparto; 2 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 5 guariti. Come accennavano, però, c’è stato un altro decesso, ed il totale delle vittime è oggi di 13.

Un solo caso in più, ancora, a Catanzaro, 167 quindi i positivi: 60 in reparto; 8 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 12 guariti. Ma sale purtroppo il numero dei deceduti che arrivano così a 19.

Nella provincia di Crotone non si segnalano da ieri aumenti di contagi, che restano a 98. Un dato però che potrebbe essere "falsato", considerando che la stessa Asp pitagorica ieri, in tarda serata, ha reso noto di non poter comunicare il numero di nuovi covid per un problema tecnico accorso ai laboratori di Catanzaro. Quanto agli attuali, 22 sono in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 4 i deceduti.

Tre positivi in più da ieri, infine, a Vibo Valentia, che arriva oggi ad un totale di 54 casi: 7 in reparto; 1 in rianimazione; 44 in isolamento domiciliare; 2 deceduti.

DIMINUISCONO LE QUARANTENE

Anche i calabresi in quarantena volontaria, intanto, sono diminuiti a 8602, 706 in meno rispetto a ieri e sono così distribuiti: 3037 a Reggio Calabria; 2395 a Cosenza; 1357 a Crotone; 1247 a Catanzaro e 566 a Vibo Valentia.

Le persone tornate in regione e che si sono registrate al sito dell’ente sono 13.158. Nei conteggi riportati sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

(notizia in aggiornamento)