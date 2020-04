Bracciante agricolo senza lavoro chiede aiuto al 113. Agenti e Caritas consegnano spesa

Ha chiamato il 113 per chiedere aiuto un bracciante agricolo. L’uomo ha infatti dichiarato di non riuscire ad acquistare generi alimentari, dal momento che lui e i fratelli non stanno lavorando.

Il personale della Questura, che già da qualche giorno sta aiutando la Caritas della Parrocchia “Santa Maria La Nova Spirito Santo”, di cui è parroco Don Vincenzo Varone, ha deciso così di consegnare del cibo alla famiglia.

L’uomo, visibilmente emozionato e mostrando gratitudine per l’operato degli agenti, ha voluto portare alla Caritas una cassetta di agrumi raccolti nel suo appezzamento di terra in campagna, unico alimento attualmente nella sua disponibilità.