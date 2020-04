In quarantena obbligatoria fermato in giro dalla polizia, denunciato

Era in quarantena e per questo avrebbe dovuto rigorosamente restare in casa ma nonostante ciò ha pensato ugualmente di uscire.

Ad accorgersene sono stati gli agenti della volante del commissariato di Serra San Bruno, hanno controllato un 25enne di Soriano Calabro ma residente in un altro comune della provincia.

Il giovane ha esibito anche un’autodichiarazione nella quale affermava di doversi spostare per motivi di lavoro dal comune di residenza, a Soriano, e di non essere sottoposto alla quarantena obbligatoria oltre che non essere positivo al Covid-19.

Tuttavia, eseguiti gli accertamenti del caso, la pattuglia ha scoperto che il 254enne era in realtà sottoposto all’isolamento obbligatorio, disposto dal sindaco del comune da cui proveniva, fino al 6 aprile, circostanza confermata dallo stesso. Per l’umo è scattata la multa e una denuncia per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.