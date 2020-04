Vandalismo a Crotone, tagliata gomma a furgone della Croce rossa

Gomma a terra per un furgone della Croce rossa italiana della sezione di Crotone. Ieri pomeriggio, mentre i volontari erano impegnati a distribuire farmaci e beni di conforto a una famiglia in quarantena, ignoti hanno tagliato la gomma del furgone parcheggiato.

I volontari, una volta ritornati, hanno trovato l’amara sorpresa e hanno quindi deciso di sporgere denunciata. Il fatto è stato denunciato in un post pubblicato sulla pagina Facebook della sezione crotonese.

Solidarietà è stata espressa dal presidente e dal direttore del Centro servizi per il volontariato, rispettivamente Lucia Sacco e Filippo Sestito. “E’ assolutamente sconcertante dover assistere ad episodi del genere, sempre inqualificabili, ed in questo caso particolarmente gravi in quanto danneggiano chi, in questo momento di particolare difficoltà, svolge con grande sacrificio e senso di responsabilità una funzione di sostegno e di supporto fondamentale per tutti i nostri concittadini”.