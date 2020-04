Covid, s’aggrava bilancio dei morti: altri due decessi a Catanzaro

Il bilancio dei decessi in Calabria di malati di coronavirus si aggrava. Nella notte scorsa, nell’ospedale di Catanzaro, altri due pazienti sono morti: si tratta di un vibonese di 61 anni e di uno degli anziani ospiti trasferiti della casa di cura di Chiaravalle.

Il 61enne, in particolare, era rientrato dal Trentino, dove con la famiglia era stato in vacanza, a Canazei. Poco dopo il suo ritorno si era ammalato e con lui anche i figli e la moglie. L’uomo era in isolamento domiciliare ma a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del Pugliese-Ciaccio, dove è poi deceduto.