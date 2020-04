Fratelli scomparsi in Sardegna, vicino confessa il delitto

Avrebbe agito da solo Joselito Marras, il vicino di podere di Massimiliano e Davide Mirabello, i fratelli del vibonese ritrovati senza vita ieri a Dolianova. Ieri Marras, difeso dall’avvocata Maria Grazia Monni, ha chiesto di essere interrogato ed è quindi stato sentito per via telematica dal pm di Cagliari Gaetano Porcu e dagli uomini del Nucleo investigativo del Comando provinciale del capoluogo.

Nel corso dell’interrogatorio, durato circa due ore, Marras ha confessato di aver ucciso i due fratelli e di aver poi nascosto i corpi in campagna a circa tre chilometri dal centro abitato di Dolianova, luogo indicato ai carabinieri che ieri hanno trovato i cadaveri dei fratelli Mirabello.

Ieri Marras, nel corso dell’interrogatorio, ha indicato “nel dettaglio i luoghi dove potevano essere recuperati i due corpi ed è pertanto seguendo le sue indicazioni che i carabinieri li hanno potuti ritrovare”, come afferma la legale dell’uomo, arrestato insieme al figlio Michael per l’omicidio di Massimiliano e Davide Mirabello. “Marras nel corso del suo interrogatorio – precisa Monni – ha riferito di essere stato aggredito e di essere stato costretto a difendersi. Ha escluso ogni partecipazione del figlio a questo tragico fatto”.

Marras, dopo l’omicidio, ha nascosto i corpi tra i cespugli, e quando sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo investigativo con i colleghi della Compagnia di Dolianova e successivamente gli specialisti del Ris e il medico legale Roberto Demontis, il gruppo ha trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione.

I fratelli Mirabello erano spariti da casa dallo scorso 9 febbraio, quando erano usciti in fretta senza portare neanche un cellulare. Con il passare delle ore i familiari, non vedendoli più rientrare, ha lanciato l’allarme e hanno denunciato la scomparsa. L’auto dei fratelli è stata trovata bruciata alla periferia di Dolianova e gli investigatori hanno trovato tracce di sangue sulla strada vicino alla loro abitazione. Immediate le indagini che lo scorso 2 aprile hanno portato al fermo di due persone, accusate di duplice omicidio.