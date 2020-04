Covid. Il bollettino: contagi ancora in salita, 42 in più da ieri. Aumentano anche i deceduti

Raddoppiano rispetto a ieri (QUI) i casi covid19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Questo il dato fornito come al solito dalla Regione alle 17 di ogni pomeriggio nel consueto bollettino ufficiale.

9963 il complesso dei tamponi eseguiti finora, 9230 quella risultati fortunatamente negativi ma che spingono il totale dei contagi di corregionali alla somma di 733, ovvero 42 in più da ieri.

Altro dato fortemente negativo in questa emergenza il fatto che, sempre da ieri, salgano a 45 i deceduti (QUI), con l’aggiunta nelle ultime ore di altri 4 pazienti che non ce l’hanno fatta a superare la malattia: uno è morto a Reggio Calabria (QUI), due nel catanzarese (QUI) ed uno ancora nel vibonese (QUI).

Da contro, segno positivo per quanto riguarda i guariti e dimessi dagli ospedali della regione, sebbene possano apparire ancora pochi sono già 26 coloro che hanno superato l’infezione.

Ricordando sempre che i conteggi dell’ente sono formulati in base al luogo di ricovero dei pazienti e non in base alla loro provenienza, come ormai noto è quella di Reggio Calabria la provincia che segna il numero più alto di covid, 218 (11 in più da ieri): di questi 35 sono in reparto; 4 in rianimazione; 157 in isolamento domiciliare; 11 guariti e 11 deceduti.

Cosenza - suo malgrado - non è da meno con 200 casi (8 in più da ieri): 54 in reparto; 3 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 12 deceduti.

A Catanzaro altri quattro positivi in più da ieri portano il complessivo a 166: 68 in reparto; 8 in rianimazione; 64 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 16 deceduti. Nel totale sono sempre ricompresi i due pazienti trasferiti da Bergamo.

Anche Crotone registra un aumento, di 8 casi, arrivando a 98 totali: 22 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 4 deceduti.

Infine, undici in più i Covid segnalati a Vibo Valentia, sempre rispetto a ieri, che al momento sono dunque 51: 4 in reparto; 2 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare, e si aggiorna a due il numero invece deceduti, con l’ultimo avvenuto proprio oggi.

I soggetti attualmente in quarantena volontaria in Calabria sono 9308, e così distribuiti: 3085 a Cosenza; 3056 a Reggio Calabria; 1329 a Crotone; 1227 a Catanzaro e 611 a Vibo Valentia.

Infine, le persone giunte in regione che si sono registrate sono 12.988. Nei conteggi riportati non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.