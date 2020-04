Covid 19, al via i tamponi per gli operatori sanitari dell’Asp di Crotone

L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone ha avviato l’esecuzione dei tamponi diagnostici sugli operatori sanitari. Le attività sono coordinato da Alessandro Bisbano, in coordinamento con l’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, diretta da Agostino Viscomi, che ha prestato la propria disponibilità per la concreta esecuzione dei tamponi.

Le attività di screening riguarderanno quindi gli operatori sanitari del reparto COVID 19, gli operatori del 118, il personale del territorio incaricato di eseguire i tamponi diagnostici sui casi di sospetta infezione virale. Lo screening verrà esteso a tutto il personale sanitario in servizio presso la nostra azienda e presso le strutture private accreditate.

Nell’immediato si procederà all’esecuzione di soli 10 tamponi giornalieri, per come disposto dal laboratorio analisi dell’hub di Catanzaro. Ma l’Asp ha decido di chiedere l’accreditamento regionale per fare le analisi in loco dei tamponi, e per procedere all’acquisto in service dell’apparecchiatura per l’analisi degli stessi, al fine di velocizzare ed ottimizzare lo screening di che trattasi.

Lunedì partiranno sul territorio della provincia le attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, coordinate dal Direttore facente funzione del Distretto Unico aziendale, Maria P. Bernardi, che si avvarrà del contributo di 15 medici assunti a tempo determinato. L’avvio consentirà il trattamento sanitario a domicilio dei pazienti COVID 19, garantendo il maggiore efficientamento e la massima appropriatezza delle prestazioni erogate.

L’Asp ha deciso di potenziare la zona di pre - triage collocata all’esterno del presidio ospedaliero, che è stata dotata di ulteriori due posti di osservazione al fine di velocizzare le operazioni di controllo sanitario, evitando il dilatarsi dei tempi di attesa per i pazienti. I nuovi posti di osservazione sono stati allocati in un container climatizzato offerto in comodato gratuito dal Gruppo Lucente di Crotone, installato grazie alla preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco crotonesi.