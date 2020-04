Coronavirus: secondo decesso a Vibo, un 67enne che era guarito dall’infezione virale

Si allunga la lista dei deceduti positivi al Covid-19 in Calabria. Nelle ultime ore è morto un 67enne di Serra San Bruno risultato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

Secondo le informazioni raccolte, quest’ultimo era risultato proprio ieri negativo a un ulteriore tampone eseguito ma i pregressi problemi di salute, peggiorati a seguito dell’infezione virale, gli sarebbero stati fatali. La crisi respiratoria e la funzionalità polmonare ormai compromessa non gli ha lasciato scampo.

Solo di poche ore fa la notizia dell'ultimo decesso di un 70enne, A.T. Pensionato di Lamezia ed in passato sindacalista della Spi-Cgil, ricoverato a Catanzaro (LEGGI QUI) e sale a 43 il numero dei morti per o con il Coronavirus in Calabria.