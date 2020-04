Bovalino, consiglieri rinunciano ai gettoni per destinarli ai beni di prima necessità

I Gruppi consiliari “Nuova Calabria” e “Impegno e Partecipazione” hanno deciso di rinunciare al gettone di presenza dei propri Consiglieri comunali per destinarli alle esigenze delle famiglie disagiate della comunità bovalinese a causa della crisi provocata dal Covid-19.

Verrà data priorità ai nuclei familiari che non possiedono alcun sostegno al reddito e con minori o persone disabili. Considerato che, per le emergenze alimentari e per i beni di prima necessità, il Comune di Bovalino con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 è stato già destinatario di un finanziamento di 78.748,94 euro, le risorse accantonate sono state trasferite alla Caritas della Parrocchia di Bovalino, per la gestione delle diverse emergenze della famiglie in grave stato di disagio economico, come l’acquisto di farmaci, le necessità varie per minori e disabili, il pagamento di utenze.

Sono state inoltre reperite, grazie alla collaborazione di un artigiano bovalinese che ha voluto mantenere l’anonimato considerata la finalità dell’iniziativa, circa 200 mascherine in tessuto non tessuto (Tnt) prodotte artigianalmente e immediatamente disponibili per chiunque ne avesse necessità. Sia per il ritiro delle mascherine che per gli aiuti, riferiti a situazioni di particolare difficoltà economica, può essere contattata la Caritas della Parrocchia di Bovalino al numero di telefono 3701539074.