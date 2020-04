Cicas chiede al settore Attività produttive un Tavolo-Covid: “sospensione tasse non basta”

I Dirigenti Cicas Cosenza Francesco Volpentesta Andrea Sconza e Damiano Perrotta rivolgendosi ai dirigenti delle Attività produttive della provincia cosentina reputano “nel perdurare della fase “cura” obbligata, come Confederazione di Imprese, che sia di necessaria importanza puntare, sin da subito, al superamento dello shock economico, lavorando alla fase di ripartenza”.

“La giusta sospensione di tasse e “cartelle”, relativamente spettanti agli enti in indirizzo, - aggiungono - ha rappresentato per tutti gli imprenditori un segnale di sostegno ma questo, purtroppo, non è sufficiente per scongiurare le “chiusure” già paventate da tanti”.

“Chiediamo, pertanto, la costituzione di un “TAP-Covid” (Tavolo Attività Produttive - Covid) da gestire, eventualmente, - termina la richiesta - in comunione tra tutta l’area urbana Cosenza – Rende – Montalto, fondamentale per una fase di re-start”.