Resto a casa con Pecco: botteghe artigianali calabresi, le creazioni per la Pasqua

In questo momento di difficoltà per il paese ed in occasione delle festività pasquali è stato avviato da Pecco-Piazza Etica Calabria Contadina il progetto “Resto a casa con Pecco” in linea con la filosofia made in Calabria ed etica della piazza contadina.

Lo scopo è di continuare a favorire il consumo di prodotto a filiera regionale calabrese su tutto il territorio nazionale, consentendone l’accessibilità a tutti, anche, a seguito delle misure anti-Covid19. Il “pacco di Pecco”, infatti, arriva nelle case portando i profumi ed i sapori familiari della Calabria autentica.

Pecco ha voluto, così, dare un piccolo contributo nel regalare un sorriso pasquale, anticipando la piattaforma di e-commerce in fase di sviluppo e lanciandola in forma beta e low cost, attraverso i social, in queste settimane di emergenza.

Da un lato, così, “supporta” le famiglie che non possono uscire di casa per spedire generi alimentari tradizionali, soprattutto in prossimità delle festività pasquali, ai propri congiunti residenti in altre regioni e dall’altro “premia” la scelta responsabile dei tanti calabresi che hanno deciso di non lasciare, con una fuga insensata, le diverse regioni di propria residenza per evitare di essere veicolo di contagio per la Calabria e per i propri cari.

Il “pacco di Pecco” può essere scelto nelle sue versioni “assaggio” e “di tutto un po’” oppure essere totalmente personalizzato in base ad i propri gusti con possibilità di inserire, anche, le tradizionali uova di cioccolato made in Calabria con simpatiche sorprese ecosostenibili per i più piccoli e creazioni artigianali delle botteghe di Squillace Antica per i più grandi.

Info su Facebook o via mail su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure su WhatsApp o telefonicamente al numero 3408644018.