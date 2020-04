Covid-19. Gratis sugli eStore l’ebook di Modaffari su Papa Francesco

"Francesco, il nome della speranza. Il pontificato di Bergoglio durante il Coronavirus" è questo il titolo del lavoro dello scrittore calabrese, Antonio Modaffari, che vuole raccontare i giorni dell'emergenza vissuti da Papa Francesco: "sarà un ebook gratuito e in progress, visto che purtroppo ancora non sappiamo quanto durerà questa emergenza, - commenta l'autore - nato con due motivazioni.

Da un lato la voglia di rendere un doveroso tributo a Papa Francesco che con i suoi gesti quotidiani si conferma fonte di speranza anche in questa fase drammatica, dall'altro la consapevolezza che Francesco sta facendo la storia: tutti abbiamo negli occhi le immagini del Papa a piedi in una Roma deserta o della benedizione Urbi et Orbi impartita in una insolita Piazza San Pietro vuota.

"Sono frammenti da cogliere insieme ai tanti messaggi che Bergoglio lancia quotidianamente e da tramandare a chi verrà dopo di noi. Il testo - conclude Modaffari - sarà presto disponibile sulle principali piattaforme online".